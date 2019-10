La UE concede una nueva prórroga de tres meses al Reino Unido

El Gobierno de Boris Johnson tendrá tres meses adicionales de plazo hasta el 31 de enero de 2020- para intentar aprobar el acuerdo de divorcio negociado y pactado entre el Reino Unido y la Unión Europea. Tras varios días de indecisiones y dudas, el Gobierno francés ha levantado sus reservas y ha aceptado dar luz verde a la tercera prórroga solicitada por Londres que necesitaba de la unanimidad de los 27- para completar el proceso de ratificación.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.