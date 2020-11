Trump denuncia aparición de "papeletas sorpresa" en estados donde lideraba el conteo

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que habían aparecido "papeletas sorpresa" en los estados en los que venía mostrando una sobrada ventaja frente al demócrata Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca. Sigue las últimas noticias sobre el recuento de votos en las elecciones presidenciales de EEUU

"Anoche venía liderando, en muchos casos de forma sólida, en muchos estados clave, casi todo gobernados y controlados por los demócratas", tuiteó. "Luego, uno por uno, empezaron a desaparecer mágicamente mientras se contaban papeletas sorpresa".

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Trump no ha ofrecido ninguna prueba de su denuncia y no ha habido informes de irregularidades y las tendencias.

El candidato del Partido Demócrata, por su lado, ha prometido que su campaña no parará "hasta que se cuenten todos los votos", después de que Trump haya planteado paralizar el recuento por supuestas irregularidades en el proceso.

SUMAR DELEGADOS

"No descasaremos hasta que se cuenten todos los votos", ha dicho Biden en Twitter, en su primera reacción al discurso pronunciado por Trump durante la noche electoral y en el que el mandatario se autoproclamó vencedor de la carrera pese a que el resultado en varios estados clave aún no es concluyente. Biden también se ha mostado confiado en ganar los comicios.

We won't rest until everyone's vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3 — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

La jefa de campaña de Biden, Jennifer O'Malley Dillon, ha señalado, por su lado, que el candidato demócrata está cerca de conseguir los 270 delegados que le permitirían ganar las elecciones. Según ha asegurado tienen previsto ganar y sumar los delegados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, además de Nevada, estados donde todavía no hay resultados finales. O'Malley Dillon ha añadido que espera que Biden se dirija a los estadounidenses esta tarde.