Trump se atribuye la victoria sin tener los votos necesarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido para proclamar poco menos que su victoria: "Estamos ganando todo. Estamos listos par una gran celebracion. Los resultados son fantásticos", ha dicho. "Esto es de récord. Tanto apoyo. Ganamos Florida por mucho, ganamos Texas. Está claro que hemos ganado en Georgia. Hemos ganado Carolina del Norte, Pensilvania", ha enumerado. "Hemos ganado estas elecciones", ha remachado poco después, atribuyéndose falsamente la victoria, sin esperar al recuento final y sin tener los votos electorales necesarios. Más prudente se ha mostrado el vicepresidente, Mike Pence: "Estamos en el camino hacia la victoria", ha dicho.

Trump ha anunciado que piensa recurrir al Tribunal Supremo para que "para el conteo de votos".

El magnate ha recurrido una vez más a falsedades: ha dicho que ha vencido en Pensilvania, Michigan y Wisconsin cuando esto no es cierto. El resultado en estos estados clave está abierto y no se conocerá hasta que finalice el recuento del voto por correo, cosa que no sucederá hasta última hora de este miércoles o incluso más tarde.

En su intervención, a las 02.22 de la madrugada (08.22 del miércoles en España, Trump ha vuelto a agitar el fantasma del fraude electoral: "Este es un fraude al pueblo estadounidense (...). Hemos ganado estas elecciones", ha dicho en la línea de que lo apuntaba horas antes en Twitter, en un menafirmó Trump desde la Casa Blanca. EFE

Antes, en Twitter había asegurado que le estaban intentado robar las elecciones."Vamos muy por delante pero están intentando robar las elecciones. Nunca se lo permitiremos", ha asegurado el presidente a través de su cuenta de Twitter.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!