El mundo saluda con alivio la victoria de Biden

Las reacciones a la victoria de Joe Biden en las elecciones de EEUU no se han hecho esperar. El Gobierno de España ha sido uno de los primeros en hacerlo. El presidente Pedro Sánchez ha afirmado en Twitter: "Os deseamos suerte. Felicidades Joe Biden y Kamala Harris. Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente a los retos globales".

"Trabajaremos juntos". Con estas dos palabra finales ha saludado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, la victoria de Joe Biden en las urnas. Para su primera reacción oficial ante el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido la cuenta oficial de Twitter de la ministra, que ha querido destacar en su mensaje la "participación récord" en las urnas, la fortaleza de las instituciones del país pese a la ola de sospechas que ha tratado de generar Donald Trump y, también, la circunstancia de que por primera vez la vicepresidencia de EEUU estará ocupada por una mujer, Kamala Harris.

"Participación ciudadana récord, instituciones fuertes y un presidente electo, Joe Biden, con una vicepresidencia que por primera vez ocupará una mujer, Kamala Harris. Trabajaremos juntos". Ese ha sido el texto, que destila alivio y satisfacción por parte del Ejecutivo español tras cinco días de incertidumbre.



Primero en francés y después en inglés, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha expresado en términos muy similares a los de España. "Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos actuales. ¡Vamos a trabajar juntos!".

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha destacado en su tuit de felicitación a Biden y Harris que Estados Unidos es un aliado prioritario para Londres y, en ese sentido, ha expresado su deseo de trabajar codo con codo en favor de los retos comunes, entre los que ha destacado el cambio climático (del que Trump era negacionista), el comercio y la seguridad.

La canciller Angela Merkel, tras el enfriamiento que han sufrido estos últimos cinco años las relaciones entre Alemania y Estados Unidos, ha deseado "de corazon, fortuna y éxito" al tándem formado por Biden y Harris, porque, según sus palabras, "la amistad transatlántica es insustituible".

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha emitido un extenso comunicado donde ha destacado las "conexiones personales profundas" y los "fuertes lazos económicos" que le unen con el nuevo presidente, Joe Biden, para poder "mantener a nuestra gente segura de los impactos de la pandemia global de Covid-19" y promover "la paz y la inclusión, la prosperidad económica y la acción climática en todo el mundo".

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.