Una segunda mujer acusa a Joe Biden de tocarla de forma inapropiada

Amy Lappos ha acusado al exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden de haberla tocado de forma inapropiada durante un evento para recaudar fondos celebrado en la localidad de Greenwich en el 2009, lo que la convierte en la segunda mujer en tan solo tres días en acusar al exvicemandatario.

"No fue sexual, pero él me agarró por la cabeza", ha manifestado Lappos, que era entonces ayudante del congresista estadounidense Jim Himes, al diario The Hartford Courant. "Puso su mano alrededor de mi cuello y me jaló para frotar la nariz conmigo. Cuando me estaba jalando, pensé que me iba a besar en la boca", ha explicado.

En respuesta a las acusaciones recibidas, Biden ha indicado que en sus años de campaña y en la vida pública ha ofrecido "innumerables apretones de manos, abrazos, expresiones de afecto, apoyo y comodidad". "Y ni una sola vez, nunca, creí que actué de manera inapropiada. Si se sugiere que lo haga, escucharé con respeto. Pero nunca fue mi intención", ha añadido.

SEXISMO O MISOGINIA

Lappos es la segunda mujer en alegar públicamente que Biden actuó de forma inapropiada. Lucy Flores, una expolítica demócrata en Nevada, dijo el pasado viernes que Biden la hizo sentir "incómoda, asquerosa y confundida" en el 2014 cuando, en un mitin de campaña, la besó en la nuca.

En su entrevista con el citado periódico, Lappos ha manifestado que ella no presentó una queja porque él era el vicepresidente. "Hay, absolutamente, una línea de decencia. Hay una línea de respeto. Cruzar esa línea no es actuar como un abuelo. No es cultural. No es afecto. Es sexismo o misoginia", ha expresado.

Las acusaciones contra Biden se producen en un momento en que el exvicepresidente valora una candidatura a la presidencia en el 2020. Se espera que anuncie su decisión este mes.