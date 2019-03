El Parlamento británico rechaza de nuevo el acuerdo del 'brexit'

El Parlamento británico ha votado en contra del acuerdo de Brexit pactado entre la primera ministra Theresa May y la Unión Europea. Es la tercera vez que el pacto de May es rechazado en la Cámara de los Comunes. El acuerdo ha contado con 286 votos favorables (necesitaba al menos 318) y 344 en contra. La respuesta de la UE no se ha hecho esperar. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha convocado una cumbre europea para el 10 de abril, dos días antes de la fecha en que el Reino Unido debería abandonar la unión.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

Tras la votación, la primera ministra británica ha asegurado que "las implicaciones de la decisión de la Cámara son graves". "Temo que estamos llegando al límite de este proceso en esta cámara. Se ha rechazado el no acuerdo. Se ha rechazado el no 'brexit'. El miércoles se rechazaron todas las variaciones del acuerdo puestas sobre la mesa".

Por su parte, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha exigido a May su dimisión inmediata. Poco antes, el diputado conservador y exministro de Exteriores británico Boris Johnson, uno de los grandes rivales de la primera ministra, Theresa May, había despertado las esperanzas al anunciar que iba a votar a favor del acuerdo de salida presentado por la 'premier'. Johnson ha señalado que ese voto favorable es la única manera de salvar el 'brexit'.

Today is the day we promised the country we would leave the European Union. I bitterly regret that we have failed to keep that promise. Instead we will today vote on the Withdrawal Agreement