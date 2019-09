Al menos 30 desaparecidos tras incendio de un barco en la costa de California

Al menos 30 personas han desaparecido después de que un barco se incendiara en las últimas horas cerca de la isla de Santa Cruz, en el sur de California (Estados Unidos), ha informado este lunes un portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, según informa Efe..

El portavoz, citado por medios locales, ha señalado que cinco personas fueron rescatas de la embarcación y que una de ellas sufrió heridas leves. Según reportó CNN, entre ellos está el capitán, quien estaría colaborando con los operativos. Aún así, tanto la Guardia Costera como el Departamento de Bomberos han recordado que todavía hay 34 personas desaparecidas.

A parecer, el bote incendiado suele pasar la noche cerca a las playas, por lo que mantienen la esperanza de que hayan podido saltar al agua y nadar hasta la orilla.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA