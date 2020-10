Al menos 14 muertos por un fuerte terremoto en el oeste de Turquía

Un fuerte terremoto de magnitud 6,8 en la orilla oriental del mar Egeo ha sacudido este viernes la costa oeste de Turquía además de las islas griegas que quedan más cerca de Anatolia. De momento, según han informado las autoridades turcas, hay 12 muertos y más de 400 heridos. Grecia, por su parte, ha consignado la muerte de dos personas, dos jóvenes de 15 y 17 años que salían del instituto en Samos, la isla griega más cercana al epicentro. En esta isla, además, hay ocho heridos y algunos edificios antiguos afectados.

BREAKING: A #tsunami warning has been issued after an #earthquake with a magnitude of up to 7.0 struck #Turkey's #Aegean coast, north of the Greek island of #Samos. Vision has emerged of what's reportedly tsunami-related flooding in #Seferihisar, south-west of #Izmir #deprem pic.twitter.com/EP9JGDHwkZ