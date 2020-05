El Gobierno venezolano desarticula otra acción armada que atribuye a EEUU

"El Gobierno de los Estados Unidos decidió utilizar el tiempo de la pandemia para un ataque terrorista y tener justificación para otra escalada militar de intervención", dijo Nicolás Maduro después de que militares y policías capturaran un nuevo grupo de ocho hombres armados en la zona de Chuao, estado de Aragua, a unos 70 kilómetros de Caracas. Maduro aseguró que la llamada Operación Gedeón se prepara en territorio colombiano. "EEUU está buscando excusas para invadirnos y por eso usa a mercenarios".

El pasado domingo, el Palacio de Miraflores había anunciado la desarticulación por parte de militares y policías de otro intento similar en las costas cercanas a La Guaira, a unos 30 kilómetros de la capital. El ministro de Defensa dijo que en esa oportunidad fueron abatidas ocho personas.

En cuanto al incidente del lunes, la versión oficial consigna que pescadores de la zona detectaron una anomalía en el mar e informaron a las autoridades. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, informó que los uniformados capturaron a Antonio Sequea, quien, dijo, habría participado en el intento frustrado de golpe de Estado el 30 de abril de 2019. A su vez, fue detenido Josnars Adolfo Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, el general que en 2002 rescató a Hugo Chávez de su cautiverio y cinco años más tarde se enfrentó al comandante bolivariano. Baduel fue encarcelado en 2009. Abandonó el presidió en 2015 y dos años más tarde fue arrestado nuevamente. Cabello publicó en su cuenta de Twitter un video en el cual Josnars Adolfo revela ques dos ciudadanos estadounidenses detenidos en el operativo le habían asegurado estar relacionados con la asesoría de seguridad del presidente Donald Trump.

#FuriaBolivariana entre los capturados se encuentra Josnars Adolfo Baduel, alias Simón, aquí sus primeras declaraciones donde de manera voluntaria se expresa. Sin dudas el imperialismo dirigiendo este ataque terrorista contra la Patria. Nosotros Venceremos! pic.twitter.com/x5P0HljLO3 — Diosdado Cabello R (@dcabellor) May 4, 2020

No son "terroristas"

El diputado Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y otros 54 Gobiernos como "presidente encargado" de Venezuela, le exigió a Maduro que respete las garantías fundamentales de quienes participaron en la llamada Operación Gedeón. "El historial de la dictadura incluye torturas, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales ampliamente denunciadas por organizaciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas", señaló.

Por su parte, el ex policía Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia de Guaidó en EE.UU, elogió a los protagonistas de las fallidas acciones armadas. "Yo no le llamo incursión, yo le llamo un acto de patriotismo". Estas personas, le dijo a TW Noticias, "no son terroristas" y "tienen el firme propósito de hacer lo necesario para lograr el cese de usurpación". Simonovis auguró nuevos episodios de esta misma naturaleza. "Una guerra no se gana en una sola batalla".

Comunicado del Gobierno Legítimo sobre los DDHH de los miembros de la operación Gedeón https://t.co/nlG0JeuOej — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) May 4, 2020

Denuncian a Guaidó

En medio de los incidentes, la periodista venezolana Patricia Poleo, quien desde el exilio es fuertemente crítica del madurismo así como la estrategia opositora, divulgó un documento supuestamente firmado por Guaidó y Jordan Goudreau, un exmilitar de las fuerzas especiales estadounidenses y propietario de la empresa Silvercorp USA, para llevar a cabo la Operación Gedeón. Se trataría de un contrato por casi 213 millones de dólares, con un primer pago de 50 millones de dólares, tomando como garantías el petróleo venezolano.

Goudreau, sostiene Poleo, tiene experiencia en las incursiones armadas norteamericanas en Irak y Afganistán. El contratista le dijo a la periodista en su canal de Youtube, "Factores de Poder", que su trabajo principal es el de diseñar la estrategia para desalojar a Maduro del poder. También advirtió que en breve se efectuarán otras acciones armadas. Durante la entrevista, Goudreau se queja de que el "presidente encargado" no habría cumplido su parte del supuesto acuerdo. "Ellos (la gente de Guaidó) nos dañaron más de lo que nos ayudaron".