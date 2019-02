Un general de aviación venezolano manifesta su lealtad a Guaidó y su rechazo al "dictador" Maduro

“Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad irrita y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela”. Con estas palabras el general de division de la Aviación venezolana, Francisco Esteban Yanez Rodríguez, ha revelado hoy en un mensaje de video que ha circulado por las redes sociales su lealtad al autoproclamado presidente interino del país caribeño. El anuncio del militar coincide con las manifestaciones de distinto signo organizadas en Venezuela, las de aquellos que cierran filas con Maduro y los fieles a Guaidó.

Yanez es el director de planificación estratégica del alto mando de la Aviación Bolivariana, cuya base se encuenta en base aérea de La Carlota, un pequeño aeropuerto situada en medio de la ciudad de Caracas. Durante su alocuación, Yanez asegura que “el 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FAN] no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela... seguir ordenando a la Fuerza Armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con las muertes de hambre, de enfermedades y, Dios no quiera, de combates entre nosotros mismos”, señala. Yanez afirma además que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recibe "infinitas amenazas" para que no se pronuncien en favor del diputado Guaidó.

AVIONES A PUNTO

El general revela que Maduro que Maduro dispone "todos los días dos aviones listos” para irse. “¡Que se vaya!”, dice. Guaidó, apoyado por la Asamblea Nacional, dominado por los partidos de la oposición, ofreció esta semana una amnistía para todos aquellos militares que se sumen a su causa.

A pesar de que la cúpula de la Fuerza Armada ha declarado en reiteradas ocasiones lealtad absoluta al presidente, la institución muestra fisuras. El 21 de enero, dos días antes que Guaidó se autoproclamara presidente encargado, 27 militares de la Guardia Nacional se sublevaron contra Maduro, y tras atrincherarse en un cuartel de Caracas, fueron detenidos. La oenegé Control Ciudadano, que preside San Miguel, calcula que unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspirar, y unos 10.000 miembros de la Fuerza Armada pidieron la baja desde 2015.