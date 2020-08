EE.UU: difunden vídeo de abuso policial contra un niño de 8 años con habilidades especiales

Un nuevo de innecesario uso de la fuerza policial indigna a los estadounidenses. Esta vez, la víctima fue un niño de 8 años quien fue arrestado y tratado como un delincuente adulto a manos de dos agentes del Departamento de Policía de Key West, en Florida.

El abogado de derechos civiles, Ben Crump, publicó un video donde se revela que las autoridades usaron tácticas de "asustar directamente" a un niño, quien dice que tiene necesidades especiales.

El video comienza con un oficial que le pregunta al niño: "¿Sabes a dónde vas? Vas a la cárcel".

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6