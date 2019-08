Dos masacres con una treintena de muertos en total sacuden EEUU

Al menos 10 muertos en una discoteca de Dayton (Ohio) se han producido esta madrugada en el segundo tiroteo que se registra en EEUU en menos de 24 horas. La violencia con armas de fuego, una lacra para ese país, se cobró este sábado 20 vidas y dejó 26 heridos en un centro comercial de El Paso, una localidad fronteriza de Tejas, que estaba lleno de familias con niños que realizaban compras. La policía ha señalado que la autoría de los asesinatos corresponde a un supremacista blanco, Patrick Crusius, un joven de Dallas. Según el FBI, el ataque está conectado con un crimen de odio y se investiga la divulgación en internet de un manifiesto xenófobo colgado en el foro 8chan.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio's Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32