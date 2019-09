'Dorian' hace estragos en las Bahamas de camino al litoral de EEUU

Más de un millón de estadounidenses han recibido órdenes para evacuar sus casas ante la posibilidad de que el huracán ''Dorian'' barra la costa este del país. Descrito por los meteorólogos como uno de los peores huracanes de los que se tiene registro en el Atlántico, 'Dorian' tocó tierra el domingo en las Bahamas con una fuerza de categoría 5, la máxima posible, y ha quedado prácticamente varado sobre el archipiélago caribeño, vapuleado por una combinación de vientos feroces, lluvias torrenciales y crecida de las mareas. Las autoridades locales han afirmado que la devastación dejada por el huracán "no tiene precedentes" y, aunque es muy pronto para evaluar los daños, se habla de miles de viviendas destruidas y varias muertes todavía no confirmadas.

Algunos vídeos caseros, muestran tejados arrancados, calles anegadas y vehículos arrasados. Cuando 'Dorian' tocó tierra en las paradisíacas Islas Ábaco, al norte de las Bahamas, con una población de 17.000 habitantes, arrastraba vientos sostenidos de 300.000 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 354 kilómetros por hora, una intensidad que lo convierte en el segundo huracán más potente desde que el 'Allen' barriera el Caribe y el Golfo de México en 1980, según el Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC, de sus siglas en inglés). "El daño sufrido en Ábaco es catastrófico", ha dicho el ministro de Exteriores bahameño, Darren Henfield. "Nos llegan informaciones de fallecidos, de cuerpos encontrados, aunque no las confirmaremos hasta que podamos salir y verlo".

Las primeras estimaciones de la Cruz Roja apuntan a que unas 13.000 viviendas habrían resultado destruidas o seriamente dañadas. A medida que avanzaba el lunes, ya con categoría 4, el huracán se acercaba a Gran Bahama, la más poblada de las cientos de islas del archipiélago, donde se esperaba una crecida de la marea de entre cinco y siete metros. Para desesperación de sus habitantes, 'Dorian' prácticamente ha quedado varado sobre el territorio bahameño, avanza tan solo a 2 kilómetros por hora, una circunstancia que ha añadido inquietud en EEUU. Florida se encuentra tan solo a 90 kilómetros de allí.

TRAYECTORIA IMPREVISIBLE

Casi todos los modelos meteorológicos predicen que el huracán pasará muy cerca de la costa estadounidense, pero no llegará a tocarla. La previsión es que se mueva hacia el norte, avanzando en paralelo a su litoral, pero no se descarta que el rumbo pueda cambiar. "No podemos dejar de subrayar que basta una pequeña desviación hacia la izquierda en nuestro modelo para que el centro de este huracán extremadamente peligroso llegue a la costa de Florida", ha dicho el NHC. Se espera también que el campo de acción de sus vientos se expanda, lo que acercaría sus ráfagas huracanadas a la costa, incluso si mantiene el rumbo previsto.

Con decenas de millones de personas potencialmente a tiro del 'Dorian', los estados de Florida, Georgia y Carolina del Sur han decretado evacuaciones obligatorias, principalmente en las zonas costeras. "No podemos contentar a todo el mundo, pero sí creemos que podemos mantenerlos con vida", ha dicho el gobernador de este último estado, Henry McMaster.