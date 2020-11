Los demócratas retienen el control de la Cámara de Representantes en Estados Unidos

Los demócratas retendrán la Cámara de Representantes en Estados Unidos durante los próximos dos años, según han proyectado distintos medios del país como ABC y Fox News durante la madrugada de este miércoles.

Según estas proyecciones, lo harán además ampliando su ventaja en escaños con los republicanos, ya que, por ejemplo, Fox News espera que los demócratas ganen "al menos" cinco escaños que antes estaban en manos republicanas. Antes de las elecciones, los demócratas tenían 232 escaños de los 435 totales de la Cámara.

Algunas de las figuras demócratas más mediáticas como Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar --la primera en Nueva York, y la segunda en Minnesota-- ya han revalidado su escaño, mientras se espera que otras como la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, logre la victoria sin mayores complicaciones.

"Servir a NY-14 y luchar por las familias de clase trabajadora en el Congreso ha sido el mayor honor, privilegio y responsabilidad de mi vida. Gracias al Bronx y Queens por reelegirme para la Cámara de Representantes pese a los millones gastados contra nosotros y por confiarme vuestra representación una vez más", ha tuiteado Ocasio-Cortez.

Serving NY-14 and fighting for working class families in Congress has been the greatest honor, privilege, & responsibility of my life.



Thank you to the Bronx & Queens for re-electing me to the House despite the millions spent against us, & trusting me to represent you once more. https://t.co/MXG2Z2DV2F