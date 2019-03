China: Aumentó a 44 la cifra de muertos por la explosión en planta química

El número de muertos por la explosión registrada del jueves en un polígono industrial químico de la ciudad de Yancheng, en la provincia china de Jiangsu, asciende ya a 44 personas, según los últimos datos proporcionados hoy por las autoridades locales.

Informaciones publicadas por la prensa oficial china citando a las autoridades locales hablan además de 90 heridos, 32 de ellos en estado crítico y 58 graves, por este suceso que se produjo en torno a las 14.48 hora local (06.48 GMT) del jueves tras declararse un incendio en una planta de pesticidas de la zona industrial.

La explosión fue tan fuerte que derribó los edificios de las fábricas cercanas y destrozó las ventanas de las casas circundantes, mientras que provocó un pequeño terremoto de 2,2 grados de magnitud.

Los trabajadores quedaron atrapados después de que algunos edificios se derrumbasen a causa de la onda expansiva y, según los equipos de rescate, hasta el momento han sido rescatadas de la zona al menos 88 personas.

Testigos citados por la agencia de noticias china Xinhua indicaron que habían visto a "muchos trabajadores saliendo de la fábrica a la carrera y cubiertos de sangre".

