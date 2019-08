Bruselas dice que no tiene competencias para permitir el desembarco de migrantes

La Comisión Europea ha reiterado hoy que no tiene competencias para coordinar operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo ni para designar un puerto para permitir el desembarco de las 121 personas que se encuentran a bordo del barco de la oenegé catalana Proactiva Open Arms y ha insistido en que sigue sin recibir ninguna petición de un país de la UE para ayudar a coordinar los esfuerzos para agilizar la redistribución posterior entre países de las personas rescatadas.

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, defendió este martes que "el primer puerto seguro" para desembarcar a los 121 inmigrantes que llevan varados durante seis días a bordo de un buque del Open Arms en aguas internacionales en el Mediterráneo "sería en otros países europeos" y no en España y pidió a la Comisión Europea que "intervenga" en casos como este y que "cada uno asuma su responsabilidad en el ámbito que tiene delimitado y de acuerdo con la convención internacional", informa Europa Press.

Así, en declaraciones a la prensa desde Pamplona, recordó que "es a partir de la recepción donde la Comisión Europa debe poder proceder al reparto" entre países de las personas rescatadas.

SOLUCIONES URGENTES

"Hemos visto estos comentarios del Gobierno español, pero la Comisión no tiene competencias en la coordinación de operaciones de búsqueda y rescate o para indicar los lugares para el desembarco", ha explicado en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario el portavoz de Ayuda Humanitaria, Carlos Martín Ruíz de Gordejuela. De este modo, el Ejecutivo comunitario señala que sigue sin recibir "ninguna petición" formal en todo caso para ayudar a facilitar una solución para el Open Arms.

"No hemos recibido ninguna petición para la coordinación respecto a las personas actualmente a bordo del barco del Open Arms por ahora", ha subrayado el portavoz, que ha recordado que desde el Ejecutivo comunitario llevan "tiempo" reclamando la necesidad de encontrar "urgentemente" soluciones "predecibles y sostenibles" para el desembarco y relocalización de personas rescatadas entre países.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que España por el momento no ha pedido de manera formal a la Comisión Europea que coordine una solución para las personas a bordo del Open Arms y ha dejado claro que no está obligada a hacerlo. "No tenemos que hacerlo", ha señalado en declaraciones a los periodistas, al ser preguntada si España ha hecho una petición formal para que la Comisión intervenga.

ESFUERZOS PARA LA RECOLOCACIÓN

Malta e Italia han rechazado autorizar el desembarco y Open Arms ha pedido un puerto seguro "urgente" y ha instado al Gobierno español a interceder ante la Comisión Europea. El país que solicita la coordinación de la Comisión Europea "normalmente" es el que autoriza el desembarco de las personas rescatadas pero "no tiene que ser el caso necesariamente" y cualquier país de la UE puede pedirlo, han precisado a Europa Press fuentes comunitarias, que han recordado los esfuerzos para la distribución posterior sólo se dan "después de que se acuerda el desembarco".

Italia ha aceptado en el pasado el desembarco en su territorio tras recibir garantías de que otros países se harían cargo de los inmigrantes y refugiados rescatados. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha acusado a la oenegé Open Arms de buscar una "provocación política" por su deseo de desembarcar en Italia a los 121 migrantes y refugiados y ha asegurado que, durante los seis días de espera, "habría tenido tiempo de sobra de llegar a España".