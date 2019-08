Australia incauta su mayor alijo de metanfetamina procedente de México

La Policía australiana informó hoy que incautó 755 kilogramos de metanfetamina procedente de México, el mayor alijo de esta droga procedente de este país que se ha decomisado en Australia.

En el operativo resultó detenido un ciudadano mexicano de 42 años, en Melbourne, y de quien se cree tiene vínculos con una mafia de narcotraficantes de su país, según un comunicado de la Policía Federal Australiana y la Fuerza de Fronteras Australiana.

Honestly, the hide of some people! We seized 755kg of ‘ice’ concealed in raw cow hides, thanks to a joint operation with our colleagues at @AusFedPolice. More: https://t.co/K6dfVof8Fs pic.twitter.com/E2KTsiMLZz