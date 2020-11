Los 20 mejores memes de las elecciones de Estados Unidos

Los memes han acompañado la larga noche electoral en Estados Unidos, pendiente de un larguísimo recuento de votos que ha hecho que el país se vaya a dormir varias noches sin tener un ganador de la presidencia del país.

Las redes han amenizado la espera con buenas dosis de humor sobre la batalla entre Donald Trump y Joe Biden. A continuación recogemos algunos de los mejores memes sobre las elecciones en EEUU. Algunos de ellos de estadounidenses, otros de los miles de ciudadanos de todo el mundo pendientes de estos comicios. Y los más, sobre el lentísimo recuento que mantiene al mundo en vilo:

- ¿ Que tal el recuento de votos en EEUU ?

- Una puta locura , Mel. pic.twitter.com/VCkDMqLYRd — Un gato musical (@FinaOstia) November 6, 2020

Pero, ¿cómo corno es el recuento de votos en EEUU? ¿Usan un ábaco?

Como diría la �� cruza con ��, es el país de “Járvar” no es La Matanza, chicos. Media pila. ����‍♀️ pic.twitter.com/l5wgXmIiYO — MaríaMafalda ���� (@vuelvemafalda1) November 6, 2020

Conectamos con el recuento de votos en EEUU. pic.twitter.com/a8b0UjW3iI — BUTTERWORTH �� (@Butterworth_) November 6, 2020

Va a acabar antes la pandemia que el recuento en EEUU — ᑭᗋᒣᗋᔕᒣᖇᗋᗰᒑ (@patastrami) November 6, 2020

Terminan antes La Sagrada Familia que el recuento de votos en EEUU... #Election2020 — Mascarilla (@Mascaravirus) November 6, 2020

¿En serio en EEUU siguen contando votos? pic.twitter.com/tdupKgodma — María Gardó (@MariaGardo) November 5, 2020

Live footage of Nevada working on those ballots pic.twitter.com/14RrZ2Ce8w — Miss Cuffy, Unstable Genius���� (@MissGFYCuffy) November 5, 2020

Me, a non American, checking the results on google every 30 seconds #elections2020 pic.twitter.com/gXejeAvKsc — FRIDAH (@friidah_) November 4, 2020

Rest of the world to Americans after seeing how close the US election results actually is:#Elections2020 #ElectionNight #ElectionDay pic.twitter.com/4D74IfygYV — Shivam Chatak (@ShivamChatak) November 4, 2020

El sistema de votación de Estados Unidos, bastante complejo y para los no versados en el tema un auténtico enigma, ha sido otro de los temas de los memes.

The rest of the world trying to understand the U.S. voting system:#Elections2020  pic.twitter.com/K6P6rsLX5P — Sajeeth Ahmadh (@sajeeth_ahd) November 4, 2020

#Elections2020 me, European seeing the voting system and results pic.twitter.com/i444shYABE — i (@_LDRTHNBMBS) November 4, 2020

Other Countries Right now watching Biden wins but they don't know how US Elections works at the same time #Elections2020 pic.twitter.com/L7ptLZCKUF — Kimtai (@kimtaiKE) November 4, 2020

Making memes to ease the anxiety #Elections2020 pic.twitter.com/ybCqnoB9L1 — Stuart Hendricken Phelan (@StuartHPhelan) November 4, 2020

En la última fase del recuento, la incertidumbre ha activado la creatividad de demócratas y republicanos, deseosos de que el mapa se tiña de rojo o azul.

Pennsylvanians waking up this morning, discovering the entire world is watching them. #ElectionNight #Pennsylvania #Elections2020 pic.twitter.com/FSZASjoWWP — Obi Wan Two Three (@ObiWan_2_3) November 4, 2020

Why Cant Trump go to white house anymore...??



Because



It is FOR BIDEN...������ pic.twitter.com/ZgL8FCevqa — ESSAAR (@suhailraza) November 6, 2020

Kanye West, marido de Kim Kardashian, que se ha presentado a las elecciones como candidato independiente ha sido objeto de numerosos memes en Twitter.

Kim Kardashian viendo como no va a poder grabar Keeping Up in the White house #Elecciones2020 pic.twitter.com/tcMtdicKBG — Emiliano Kardashian �� (@EmilianoKardas3) November 4, 2020

Kanye West brindando junto a sus votantes #Elecciones2020 pic.twitter.com/DXfkdGpEIC — Paola (@PaolaAguileraa2) November 4, 2020

Sea cual sea el resultado, siempre nos quedará el humor.