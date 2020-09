Yosi, el líder de Los Suaves, condenado por violencia machista

José Manuel Domínguez Álvarez, alias 'Yosi', líder de la banda musical Los Suaves, ha sido condenado este martes a 20 días de trabajo en beneficio de la comunidad por un delito de violencia machista motivado por llamadas con reiteración a su ex.

El músico de Orense, de 72 años, tuvo un juicio rápido el 21 de agosto por estos hechos ocurridos el año pasado y denunciados por la mujer, a la que no podrá acercarse durante ocho meses, según fuentes jurídicas. El cantante reconoció los hechos y aceptó por conformidad la sentencia, contra la que no cabe recurso.





Yosi lleva desde el 2016 retirado de los escenarios, tras caerse en un concierto en Santander.

Durante una madrugada

El acoso telefónico se concentró durante una madrugada y el artista fue castigado, a raíz de ese ilícito, por coacciones a la que fuera su compañera sentimental.

El compositor sufrió un accidente al término de un concierto en Santander en julio del 2016, una caída de consideración por un agujero del escenario que lo apartó de la primera línea. Se rompió un hombro y una pierna y sufrió un gravísimo traumatismo craneoencefálico. El cantante estuvo en coma y se llegó a temer por su vida.

Pasó una dura convalencencia, como el mismo Yosi explicó a 'El País'. Sus compañeros de Los Suaves no fueron a verlo, ni siquiera su hermano Charly. "No se interesaron por mi salud", lamentó. Sin embargo, otras fuentes cercanas a los músicos explicaron que en realidad les habían recomendado que no lo visitaran.

El accidente sobre el escenario le provocó miedo escénico, por lo que tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico.

Desde entonces, sus apariciones han sido muy pocas, y este año en las redes sociales adelantaba su posible retirada definitiva.