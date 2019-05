Woody Allen no tiene quien le publique sus memorias

Después de que varios productores y actores hayan declinado trabajar con él, ahora son los editores los que están esquivando al controvertido director estadounidense Woody Allen, quien no encuentra quién publique sus memorias, según explica el diario 'The New York Times'.

El rotativo estadounidense recoge las declaraciones de directivos de cuatro grandes editoriales que, bajo el anonimato, afirman haber recibido un manuscrito del agente de Allen, con sus memorias. Pero ninguno se interesó por ellas, y alguno reconoce que ni siquiera las han leído.

Los cinco principales editoriales de EEUU, HarperCollins, Hachette, Macmillan, Simon & Schuster y Penguin Random House, han declinado hacer comentarios sobre esta información a la agencia AFP. El agente de Woody Allen tampoco ha querido dar una respuesta.

Desde el inicio del movimietno #MeToo, Woody Allen ha sido uno de los profesionales de Hollywood marcado por esta ola, especialmente desde que su hija adoptiva Dylan lo acusase de haber abusado de ella sexualmente en los años 90. Las demandas en su contra fueron retiradas después de dos investigaciones paralelas de varios meses.

Pero Dylan Farrow, respaldada por su madre adoptiva Mia Farrow, y su hermano Ronan Farrow, volvieron a acusarlo a principios del 2018, aunque Woody Allen siempre lo ha negado.

Las acusaciones contra el director, junto con la fuerza del movimiento #MeToo, han perjudicado claramente la imagen pública de Allen, quien ha visto cómo varios actores y actrices que habían trabajado con el director han dicho públicamente que no volverán a colaborar con él.

También ha habido profesionales del sector que han salido en defensa de Allen como ha sido el reciente caso de Anjelica Houston.

A principios del pasado mes de febrero, Allen demandó al grupo de Amazon por incumplimiento de contrato: culpó al gigante de internet por cancelar una serie de acuerdos de producción de producción de películas para la plataforma Prime Video.

Amazon confirmó que había roto su compromiso de financiar cuatro películas (68 millones de dólares en total), justificando su decisión por las "repetidas acusaciones" contra el director y sus "declaraciones controvertidas". Este juicio por esta demanda sigue su curso y la vista se podría celebrar en el 2020.