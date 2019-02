«Weinstein afectó una década a mi carrera»

Lena Headey, la actriz que interpreta a la implacable Cersei de Juego de tronos, ya contó en octubre del 2017, cuando se destapó el escándalo de los abusos sexuales cometidos por Harvey Weinstein, que había tenido dos encontronazos con el influyente productor de Hollywood. Ahora, ha confesado que no haber accedido a sus peticiones sexuales le costó 10 años de carrera. «Cuando se descubrió que era un baboso, a una escala mayor de lo que yo sabía, empecé a pensar que joder, quizá no habérmelo follado impactó una década de mi vida laboral», ha explicado la actriz al periódico Sunday Times. «Porque hice dos trabajos para Miramax [la productora de Weinstein] antes de esos incidentes, y después no hubo nada», ha afirmado la intérprete, cuya carrera se vio relanzada al fichar por la exitosa serie basada en la saga literaria de George R. R. Martin. Headey también ha afirmado que está contenta porque los papeles femeninos de Juego de tronos han pasado «de mujeres oprimidas y maltratadas a mujeres destacadas y estrategas».