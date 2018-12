Victoria Abril: «El #Metoo se hunde»

La actriz española Victoria Abril afirmó en México que «los aspectos positivos» del movimiento #Metoo se están «hundiendo a causa de los excesos de las feministas radicales». Además denunció que hay aún quienes no distinguen entre violación, acoso y comportamientos inapropiados. En una mesa redonda celebrada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la protagonista de Átame señaló que también se ven «pruebas de intolerancia» de personas que no están de acuerdo con las afirmaciones «justicieras del activismo radical» del movimiento. Ciertas feministas «radicales» «no saben o no quieren distinguir entre la violación, que es un crimen, el acoso, que es un delito condenado por la ley, y la zona gris» o lo que podrían ser «simples comportamientos inapropiados». Esto, dijo, es «extremadamente grave, pues penaliza a las verdaderas víctimas» e incluso criminaliza «la seducción y el deseo».