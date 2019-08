El verano del vegano

Mi padre, que era, como yo, cateto, y a mucha honra, siempre decía lo mismo: «Hijo mío, no te olvides de este consejo que te doy. Atiende siempre al refrán: ‘de lo que come el grillo, poquillo’». Yo creo que aquí entre nosotros no necesita traducción. Se entiende a la primera.

Sin embargo, cada día se extiende más lo de ser vegano y no comer ni carne ni huevos, vamos, nada que tenga procedencia animal. Menos mal que no entra en el mandamiento nuestro salmorejo; si bien que entra de lleno el jamón, que por ser de Los Pedroches debía de tener un sitio en la dieta, sin duda. Esas son las cosas a estudiar antes de llevarlas a efecto. No se especifica, en lo que ya es como una filosofía de la vida, con muchos adeptos dentro, qué dice el veganismo en cuanto a la carne humana, que en eso hay mucho caníbal, y que la carne, carne es, sea de donde sea, y venga de donde venga.

Para empezar este perol de hoy domingo, que escribo en el día de santa Rosa de Lima, viernes, acudo a una foto que me ha gustado mucho de nuestro periódico. Es la de nuestro obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, cuando ha sido recibido por el Papa Francisco, el Papa Paco como yo le digo en la radio, y que a mí me gusta tanto. Los dos en esa foto cariñosa, fuera de protocolo, en la que hay contacto, comunicación. Aparte de darle al Pontífice la alegre posibilidad de que hablara en español, que es su idioma nativo.

En fin, que me alegro tanto, señor obispo, y se lo digo con la responsabilidad de quien tiene el premio Bravo de periodismo, que otorga todos los años la Conferencia Episcopal, en un acto de mucha emoción, y con una cruz que tengo en mi mesilla de noche. Allí está mi colección de cruces que tengo de todo el mundo, como esa, de raíz de vid, que me traje aquel día inolvidable de Montilla, cuando pregoné la vendimia, ceremonia que va a protagonizar este año, en unos días, mi maestro don Luis del Olmo, maestro en lo suyo, y también en lo mío, con el que trabajé tantas veces a lo largo de los años. Lo hará muy bien el veterano periodista, y se le recordará siempre, como forma parte de nuestra vida su voz, su aire senatorial, su sentido de lo español…

Y más cosas, claro que sí, que aunque no sea cordobesa, como si lo fuera. Sobre todo porque es una noticia agradable. ¿Quién ha dicho que no íbamos a tener por lo menos una vez a la semana, a nuestra Concha Velasco, presentando su cine de barrio, que lo está haciendo como nadie, desde hace tantos años? Pues que sigue, y tanto que nos alegra y ayer la escucho en una entrevista, eterna, sonriente:

-Pues sí, es verdad que tengo un cuaderno de maldades, lo que pasa es que hace mucho tiempo que no lo uso…

Grande, grande. Como es grande, esa chica cordobesa que podía en su día si quisiera y el jurado fuera estricto, ser la miss mundo. Ya saben a quién me refiero, María del Mar Aguilera y su rostro a la ventana, que tanto nos hermosea. Y además, es de Priego, que además de buenos políticos da damas muy bellas, y para muestra este botón.

Y permítanme esta pregunta que me hago aunque igual ya existe el milagro. ¿Han hecho ustedes ya, heladeros cordobeses, que sé que son buenísimos, un helado o un polo de salmorejo? Porque seguro que estaría de rechupete.

Paso a otra para contarles que Pilar Artola, la gran bailaora sevillana, esposa de nuestro Rafael Cremades, abre un negocio humilde, dice ella, pero grande en su vocación, en los Remedios de Sevilla, que está dedicado a la belleza, algo que no es un secreto para ella. Y todo esto antes de salir a cumplir un gran contrato en el Japón, según mis informaciones, no sé si estaré autorizado para contarlo, pero aquí lo dejo porque siempre es una gran noticia vender una buena cosa, y de paso asegurarles que la niña de los dos es una fascinante promesa del arte trianero. Canta y baila que da gloria y yo tengo ya conmigo el wasap que lo demuestra y que lamento no poder enviárselo a ustedes.

Pero ya está aquí septiembre, que es un buen tiempo, para todo. Y otra alegría en mi viejo cuerpo porque reaparece María del Mar Bonet, que fue en su día la voz del Mediterráneo y a la que yo ayudé tanto, hace ya tanto tiempo.

La nostalgia, la memoria, el recuerdo, que a veces se apodera de este viejo esqueleto. Pero no obstante tengo fuerza para decirle al rey Juan Carlos (nunca le diré el emérito, porque sé que no le gusta): Señor, mucha suerte y que se recupere muy bien de esta operación que creo hace la número 18, creo, y esta vez ha sido del corazón. Lo dije el otro día en mis minutos del programa de Carlos Herrera, ¡de tanto usarlo!

