Vaquerizo la lía al defender a Jackson

Mario Vaquerizo la lió parda este domingo frente a las cámaras de televisión al intentar disociar el artista de la persona de Michael Jackson, después de los testimonios que recoge el documental Leaving Neverlad y las acusaciones de pederastia que arrojan sobre el rey del pop, fallecido hace una década. «No nos olvidemos que Michael es un gran artista. Tenemos que tener la capacidad de separar la vida personal de la vida artística de las personas. Me parece ridículo que se esté ninguneando la calidad creativa de Michael Jackson, lo que hiciera en su casa tal. Yo lo que cuestiono es a la madre de esos niños que por dinero se callaron y dijeron que Michael no había hecho nada», aseguró el marido de Alaska en el programa Viva la vida de Tele5, donde acudió a promocionar su libro, Cuentos para niños rockeros. «Bueno... es una historia complicadísima», interrumpió Emma García, presentadora del magacín. «No es complicada –replicó Vaquerizo–. «Mi madre, si ve a un señor raro, no me deja irme». Tras sus declaraciones, las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar.

El estreno del documental Leaving Neverland ha vuelto a poner de actualidad la polémica en torno a la vida sexual de Michael Jackson. En el documental de la cadena HBO dos hombres, James Safechuck y Wade Robson, cuentan que cuando eran niños se hicieron amigos del cantante y este abusó sexualmente de ellos cuando contaban con 7 y 10 años, respectivamente, y explora cómo han superado el trauma por los hechos que atribuyen a Jackson.

ACUERDO EXTRAJUDICIAL / En 1993, el artista llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia de Jordan Chandler, de 13 años, que aseguró haber sido objeto de abusos dentro de Neverland, el rancho del músico. Y en 2005, fue declarado no culpable de similares cargos. Hace unos días también Barbra Streisand tuvo que matizar sus declaraciones en una entrevista en defensa de la figura de Michael Jackson y posteriormente pidió perdón también a los protagonistas del documental.