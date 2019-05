Tyra Banks vuelve a 'Sports Illustrated' a los 45 años

Sports Illustrated Swimsuit ha revelado que Tyra Banks es su última chica de portada. La modelo, actriz, presentadora y en los últimos tiempos empresaria de éxito tien ahora 45 años, pero hace 23, en 1997, hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en copar en solitario la famosa portada del número de baño de la publicación.

Con un minúsculo biquini amarillo y mesándose el cabello, Banks luce así en el próximo número:

TYRA! TYRA! TYRA!



The #SISwim legend is our 2019 cover model! 😍https://t.co/bxnibZoWMW pic.twitter.com/kO215wRBrr