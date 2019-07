TVBoy sella la paz de Kate y Meghan

El artista urbano TVBoy [Salvatore Benintende], conocido por sus grafitis, ha creado un mural especial en Milán con motivo del desfile del Orgullo LGTBI celebrado sábado. La obra se llama The Royal Kiss [El beso real] y representa a las duquesas Kate Middleton y Meghan Markle, respectivamente, con sus vestidos de novia [de Alexander McQueen y Givenchy’s Clare] y fundiéndose en un apasionado beso. De sobras es conocido el gusto de este grafitero de origen italiano y afincado en Barcelona por hacer que enemigos acérrimos se besen en sus obras y firmen la paz, aunque solo sea artísticamente, en un claro homenaje al famoso beso del muro de Berlín entre los líderes comunistas Erich Honecker (Alemania Oriental) y Leónidas Breznev (URSS), de 1979. Ahora le ha tocado el turno a otra extraña pareja, la formada por las cuñadas y esposas de los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra, cuyas discrepancias ocupan día sí y día también los titulares de los tabloides británicos. No solo han separado sus residencias, también sus reales cuentas de Instagram y, recientemente, han partido peras en la Royal Fundation, la asociación benéfica que en el 2009 crearon juntos los hijos de Lady Di. Pero en un mundo ideal TVBoy desearía que Middleton y Markle se llevaran bien. «Hoy he elegido para pintar en Milán un mensaje a favor de la inclusión. Todo ser humano debería tener el derecho a casarse con la persona que ama», ha explicado en las redes sociales.