Toñi Moreno habla de su embarazo

Toñi Moreno protagoniza esta semana la portada de Rumore. A pesar de que la presentadora está en su quinto mes de embarazo, no baja el ritmo de trabajo, actualmente conduce tres programas en tres cadenas distintas. Ella puede con todo. Al menos, de momento.

«Yo me siento con fuerzas para hacerlo», aseguró en la presentación de la temporada del programa Un año de tu vida, de Canal Sur. «Estoy para principios de febrero», dijo sobre la fecha prevista para que nazca su hija. «Vamos a arrancar el programa, vamos a hacer la temporada y vamos viendo, ¿no? Puedo hacerlo, porque en Mediaset estoy dos días a la semana y aquí estoy un día y en Telemadrid otro. Trabajo cuatro días a la semana», explicó la presentadora. Además, Moreno confesó no estar segura sobre si se tomará entera la baja maternal : «No sé si me tomaré el permiso de maternidad. Voy a dar una pista: soy autónoma. No lo sé. Voy a ir viendo».