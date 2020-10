Toni Garrn y Alex Pettyfer ya son marido y mujer

La supermodelo Toni Garrn ha anunciado que este fin de semana le ha dado el 'sí, quiero' al actor Alex Pettyfer tras nueve meses de compromiso. "El amor de mi vida me sorprendió en Nochebuena arrodillándose para preguntarme si quería casarme con él. Mi vida cambió desde el primer día que nos conocimos y me mostró lo que realmente era el amor. Entonces dije que sí, no puedo esperar para pasar el resto de mis días (o casi) a tu lado, Alex Pettyfer", detalló la 'top' el pasado mes de enero.

La pareja celebró su boda el 2 de octubre en Hamburgo, lugar de nacimiento de la novia, en una ceremonia íntima. Ambos han compartido la misma imagen del enlace: juntos, dándose un apasionado beso y mostrando en sus manos las alianzas que confirman su nuevo estado civil.

Junto a la romántica foto, la novia, que ha lucido un vestido dorado de estilo lencero y sombrero canotier, ha escrito: "Ahora sí que puedes llamarme tu mujer '. Mientras que el intérprete de 'Yo soy el número 4' ha apuntado: "Señor & Señora Pettyfer".