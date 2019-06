Taylor Swift y Katy Perry, amigas 'happy meal'

Tras tres años de tira y afloja, Katy Perry y Taylor Swift han firmado la paz entre ellas y no era solo por la fotografía de las galletas. Ahora, aparecen juntas en el último videoclip de Swift, You Need To Calm Down.

Recordemos que, las dos cantantes de pop se enfadaron cuando Taylor empezaba su gira con el disco Red pero, en la mitad de la gira perdió a varios bailarines supuestamente por culpa de Katy Perry. Sin embargo, la cantante de Firework aclaró que ella avisó a los bailarines de que tenían que avisar a la organización con antelación por temas del contrato, y que, no se lo robó a Taylor como se dijo en un principio.

Pero la cantante de Shake it off no le sirvió de nada esto, ya que ella pensaba que Katy le quería sabotear la gira. Y a partir de entonces, las dos cantantes decidieron tomar caminos separados. Pero, esto no fue todo ya que empeoró cuando Katy Perry empezó a salir con John Mayer, exnovio de Taylor.

Por tanto, la enemistad entre ambas creció todavía más. Pero, las dos divas del pop decidieron limar las perezas entre ambas mediante unas galletas que Katy preparó, donde puso este mensaje: "Paz al fin (Peace at last)" y etiquetaba a su exenemiga, Taylor Swift.

CONTRA HOMÓFOBOS Y 'HATERS'

Con todo esto, las dos amigas se han perdonado, llegando a tal punto de salir en el mismo videoclip. Taylor Swift presentó la semana pasada la canción You need to calm down, donde habla sobre la homofobia y los haters de internet.

Lo que nadie se esperaba era que Katy Perry saliera en el videoclip, vestida de hamburguesa como en la MET Gala, mientras Taylor se une a ella con un traje de patatas fritas y se funden en un abrazo.

MUCHOS ROSTROS CONOCIDOS

Por tanto, con esta reconciliación deshacen todos los dardos que se han lazado las dos divas del pop. Pero en este vídeo, la cara de Katy Perry no es la única que sale y es que también aparecen Ryan Reynolds, Rupaul, Ellen Degeneres, Todrick Hall y muchos más.