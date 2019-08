Taylor Swift, la cantante que más ha ganado este 2019

Gracias en parte a su nuevo disco, 'Lover', este ha sido un año de muchos bienes para Taylor Swift. Tanto que se ha erigido en la artista femenina mejor pagada, según la lista de 'Forbes', con 185 millones de dólares, casi 167 millones de euros.

La cantante de 29 años publicó el disco el 23 de agosto e hizo su gran puesta de largo el lunes en la gala de los premio MTV, donde se llevó tres premios, entre ellos el mejor vídeo del año por 'You need to calm down'. Su fortuna ha crecido por su 'Reputation Stadium Tour', por el contrato firmado con Universal Republic Records para el lanzamiento de 'Lover' Además, antes de las Navidades llegará la versión cinematográfica de 'Cats' donde también participa.

Y por si fuera poco, la artista de Pensilvania ha anunciado además que tiene intención de volver a grabar sus anteriores seis discos de estudio ahora que vuelve a recuperar los derechos tras el litigio con el que fuera su representante, el magnate Scooter Braum.

Swift se coloca en la cima de la lista Forbes con mucha diferencia. Dobla en ganancias a la segunda de la lista Beyoncé, que ha ingresado este año 81 millones de dólares (73 millones de euros), gracias a su álbum 'Homecoming' y a su gira 'On The Run II' junto a su marido, el también músico y productor Jay Z.

El tercer lugar es para la cantante de Barbados Rihanna, aunque su nuevo disco sigue haciéndose esperar desde hace años y en su caso, sus ingresos 55,8 millones de euros proceden en gran parte con las ventas de sus líneas de moda y belleza con su marca Fenty y que, según recuerda la revista económica, ahora se ampliará al haber llegado a un acuerdo con el gran conglomerado del lujo LVMH.

En el cuarto puesto de la lista está Katy Perry, con 51,7 millones de euros, casi igualada con Pink, (51,3 millones de euros). Después aparece Ariana Grande, que este año se estrena en el listado con 43 millones gracias a los álbumes que ha lanzado.

El resto de la lista la completan JJennifer Lopez (38,7 millones de euros), gracias también a su gira de conciertos, Lady Gaga, con 35,6 millones de euros, entre otras cosas por su papel de Ally en 'Ha nacido una estrella' con el que ganó el Oscar a la Mejor canción, Celine Dion, con 33,8 en euros y en disputa legal con la agencia que la representó. En décimo lugar aparece Shakira, que gracias también a su gira mundial ha ingresado 31,5 millones de euros.

El cómputo de Forbes se rehaliza entre junio de 2018 y junio de 2019 teniendo en cuenta los ingresos obtenidos antes de pagar impuestos, unas cifras que se obtienen de empresas del sector y de expertos del mercado. Las ganancias globales de la lista han aumentado: en total, las 10 artistas mejor pagadas ganaron 581 millones de euros, lo que supone un 28% más de los 452 millones del año pasado. Sin embargo, La brecha salarial todavía persiste: los hombres siguen ganando más.