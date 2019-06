Las sorpresas de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

"Como esta boda no va a haber ninguna". Lo dijo ayer Sergio Ramos cuando atendió a la prensa a las puertas de la finca La Alegría, situada en la localidad de Bollulllos de la Mitación, donde se celebró el banquete de su enlace con Pilar Rubio. Los más de 400 invitados a la fiesta pudieron degustar los platos del chef malagueño Dani García, divertirse en un parque de atracciones con noria, coches de choque y tipis indios y bailar toda la noche con mucha música, también en directo.

Desde hace días, se había extendido el rumor de que la actuación de la banda australiana AC/DC, una de las favoritas de la novia, sería la gran sorpresa de la noche, e incluso sonó también el nombre de Aerosmith. Sin embargo, tal y como ha adelantado 'ABC', al final fue otro grupo de rock el que pisó el escenario en La Alegría, la banda sueca Europe.

En su actuación no faltó, cómo no, la canción que los lanzó al estrellato en 1986, 'The final countdown'. La banda interpretó el tema mientras descendía al escenario por un gran dragón rojo.

Vídeo de Alejandro Sanz

El DJ italiano Gianlucha Vacchi, Ketama y Niña Pastori también deleitaron a los invitados con su música, y el que parece que también estuvo presente, aunque fuera en vídeo, fue Alejandro Sanz.

Según 'ABC', el músico, que no pudo acudir al enlace debido al concierto que ofrecía ayer en el Wanda Metropolitano de Madrid, interpretó tres canciones en un vídeo.

El cantante, gran amigo de Ramos, ya había felicitado a la pareja con unas emotivas palabras en Twitter: "La vida se explica en conexiones, y tú, amigo mío, has encontrado la tuya. Irradio felicidad porque hoy he pedido el deseo perenne para que este SI, sea un siempre. Y este Amor, sea sólo vuestro y de nadie más. Os quiero", les escribió.