Sophie Turner odiaba a los Jonas Brothers antes de conocer a Joe Jonas

Sophie Turner ha hecho la declaración más chocante sobre su relación con Joe Jonas, su marido y el futuro padre del hijo que está esperando. A dos meses de celebrar su primer año de casados, si se tiene en cuenta su boda en Las Vegas celebrada en mayo (la reboda fue un mes después en el pintoresco Château de Tourreau en Sarrians, Francia), la actriz de 'Juego de tronos' es la protagonista del mes de abril de la revista 'Elle' a la que ha concedido una de sus entrevistas más íntimas. En ella, la aguerrida Sansa Stark ha confesado su opinión sobre Joe Jonas antes de conocerlo en persona y ha relatado con detalle su primera cita.

“The second I finished #GameofThrones, I wanted to go straight back to some form of television,” Sophie Turner told ELLE for our April issue. “Now that I’m out of it, I’m only starting to realize how incredible it was." https://t.co/76p8EQkY72 pic.twitter.com/9qaUcJ5Ouy