Shannen Doherty, sobre el cáncer: "No estoy lista para morir. Tengo mucha vida en mí"

Shannen Doherty anunció el pasado febrero que volvía a la lucha. "Mi cáncer ha vuelto. Está en estadio 4", confesó en el matinal estadounidense 'Good Morning America' sobre su terrible enfermedad: "Es un trago muy amargo en todos los sentidos. Tengo días en los que me pregunto: '¿por qué yo?' Pero después pienso: '¿quién si no? ¿quién merece esto? Nadie'", contaba la actriz, que saltó a la fama con su papel de Brenda en la serie juvenil de los 90 'Sensación de vivir'.

Cuando fue diagnosticada por primera vez en el 2015, la artista, de 49 años, se sometió a una masectomía, quimioterapia y radioterapia. Desde entonces, sigue luchando, pero la enfermedad se ha extendido a su columna y sus médicos temen que vaya a más, probablemente a su cerebro, pulmones o hígado.

Esta semana ha concedido una entrevista desde su casa de Malibú (Los Ángeles) a la edición estadounidense de la revista 'Elle' en la que detalla cómo el cáncer la ha hecho más fuerte emocionalmente. "Intento atesorar todos los pequeños momentos que la mayoría de la gente no ve o da por sentados", dijo. "Las cosas pequeñas se magnifican para mí. Tenemos este pozo sin fin dentro de nosotros, y se trata de seguir cavando en él en busca de la fuerza para afrontar la adversidad, y para que también podamos ver toda la belleza".

Mientras pasa sus días volcada en su familia y al huerto que ella y su marido, el productor de cine Kurt Iswarienko, crearon durante la pandemia, Doherty asegura que todavía se encuentra con fuerzas para seguir luchando: "No estoy lista para morir. Tengo mucha vida en mí".

Confiesa que tiene previsto escribir cartas a todos sus familiares y amigos para cuando ella ya no esté. "Hay cosas que necesito decirle a mi madre. Quiero que mi marido sepa lo que significa para mí. Pero cada vez que llega el momento de hacerlo, parece todo tan definitivo... Se siente como si estuvieras cerrando algo, rindiéndote, y yo no me sientio así", reconoce y añade: "Siento que soy un ser humano muy, muy sano. Es difícil terminar con mis asuntos cuando siento que voy a vivir otros 10 ó 15 años".

Buen karma

"El revés que le ha dado la vida la ha hecho reflexionar sobre el karma. "Yo estaba como, OK, ¿tengo buen karma? ¿Tengo mal karma? ¿Por qué tendría mal karma?', se cuestiona y sostiene que ha hecho todo lo posible por tener "buen karma" y "ha sido un ser humano realmente bueno". "Empecé a hacer un balance de mi vida y las cosas que había hecho, y las cosas que no había hecho. Cómo estaba con la gente", recuerda.