Shakira: "Piqué y yo nunca hemos sido una pareja tradicional"

A pesar de que Shakira siempre se ha mantenido discreta en cuanto a su vida privada, la cantante ha concedido una entrevista a Viva, suplemento del periódico Clarín, donde ha hablado abiertamente sobre su relación con su pareja, Gerard Piqué, su carrera musical, sus inicios profesionales y su vida familiar.

Nunca hemos sido una pareja tradicional, afirma a la vez que detalla cómo se organizan con sus hijos, Milan, de seis años, y Sasha de cuatro. No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo.

LOGÍSTICA FAMILIAR

A lo largo de la entrevista también se ha referido a los problemas que tienen para conciliar la vida familiar de ambos, con multitud de viajes por todo el mundo: A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños durante un mes o más. Es duro, pero hacemos llamadas por Facetime, así que estamos en constante comunicación y eso ayuda.

La pareja vive desde hace mucho tiempo entre rumores de ruptura. Los conciertos de su última gira han servido para acallar las noticias de crisis. Así, por ejemplo, desde el escenario en la gira mundial que se pasó por Barcelona, la cantante declaró: "Gracias por esta noche mágica. Gracias a esta tierra por darme a estos dos hijitos". Y mirando a su pareja dijo: "Y a ti. Me han hecho muy feliz".

En referencia a la buena acogida de sus canciones, la estrella de Barranquilla asevera que es el baile el que le dice si alguno de sus sencillos va a triunfar. En el mejor de los casos, mis caderas dicen que una canción será un hit! Pero la verdad es que el baile sería el barómetro que uso muchas veces para ver si algo está funcionando musicalmente o no.

Sin embargo, no todo fue fácil en sus inicios en la música: El principal obstáculo al que me enfrenté en mi carrera fue ser mujer en esta industria. En el momento en el que yo empecé haciendo el género de música que hacía y en Latinoamérica. () Por aquel entonces no estaba tan democratizada la publicidad, no tenías una plataforma para ir compartiendo tu música vía Internet y que llegara a varios países a la vez. Como muchos músicos me tocó coger la mochila e ir tocando puertas, y por cada una que me abrían, diez más se me cerraban en la cara. Tienes que tener mucha perseverancia en esta industria, por encima incluso del talento y, sobre todo, mucho aguante, apunta al diario argentino.

En cuanto a su estilo de música, la intérprete reconoce el cambio de tercio que han experimentado sus canciones. Estoy experimentando sonidos distintos desde que empecé. Es verdad que ahora, quizás, hay más accesibilidad a más tipos de sonidos, pero creo que eso también ha democratizado mucho la música, lo cual para mí es positivo. Aunque le cuesta elegir su canción favorita de su extenso repertorio, Es una pregunta imposible! Cada canción tiene su lugar, su momento, señala, aunque reconoce un cariño especial por Pies descalzos, que se lanzó al mercado el 6 de octubre de 1995.

Precisamente el título de ese tema, que fue el primer álbum de estudio de la compositora, ha dado nombre de su fundación y que actualmente está centrada en la construcción de una escuela en Barranquilla, su localidad natal.

Preguntada sobre si le interesa meterse en política responde: No, la política no me tienta en absoluto! Siento aportar mucho más estando donde estoy. Yo procuro trabajar con el Gobierno sea cual sea, porque la educación es un asunto en el que todos podemos coincidir en su importancia para la paz, la estabilidad y la prosperidad, concluye.