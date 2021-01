Salma Hayek saluda el 2021 con un espectacular posado en biquini

Aunque el próximo 2 de septiembre cumplirá 55 años, Salma Hayek ha vuelto a demostrar que el tiempo no parece pasar por ella. A la actriz y activista mexicana le encanta mostrar en Instagram su belleza natural, incluidas algunas canas y arrugitas, pero también le gusta presumir de curvas y cuerpazo. Y así lo ha hecho con dos posados espectaculares con los que ha despedido el 2020 y ha dado la bienvenida a este 2021, desde unas vacaciones en una playa paradisiaca de aguas cristalinas y arena blanca.

La esposa del magnate del lujo François-Henri Pinault acabó el año entre palmeras y junto a una tumbona con un dos piezas en color fucsia y un mensaje de esperanza: "Últimos días de 2020. Nunca he estado más agradecida de tener salud y estar en contacto con la naturaleza #nature #naturaleza", escribió junto a una instantánea que ha recibido más de 1,3 millones de 'Me gustas'. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Su 'último' post del 2020 lo dedicó a fotografiar la luna llena y a recordar al desaparecido rey del bolero, Armando Manzanero, que murió por covid a los 85 años en un hospital de Ciudad de México. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Genes y estilo de vida Ya sea por una buena herencia genética o por una vida saludable, la cuestión es que el éxito del posado ha llevado pocos días después a la gran amiga de la actriz Penélope Cruz a repetir la experiencia y regalar a sus fans con otra imagen espectacular con otro bikini de reducidas dimensiones. La que deslumbró al mundo con sus bailes en 'Abierto hasta el amanecer', en 1996, y quien estuvo nominada a un premio Oscar por su participación en la cinta 'Frida', en el 2003, sigue siendo una de las mujeres más sexis del planeta.