El rugido de las reinas

El estreno de El rey león en Londres reunió el domingo a numerosos famosos de la cultura y el espectáculo, pero las verdaderas estrellas que brillaron en la alfombra amarilla del Leicester Square fueron Meghan Markle, duquesa de Sussex, que lució un discreto vestido negro con transparencias de Jason Wu, y Beyoncé, que pone voz a Nala en la cinta y ya ha sido nominada para un Oscar, ya que sus fans predicen que ganará el premio a la mejor canción original.

Ambas, acostumbradas a acaparar los flases, compartieron protagonismo y desataron la locura entre los invitados. Minutos antes de la proyección del filme, la intérprete y Meghan Markle, junto a sus respectivos maridos, el príncipe Enrique y el rapero Jay-Z, se saludaron entre sonrisas y un cálido abrazo ante la atenta mirada del resto de invitados. Las dos parejas compartieron confidencias sobre sus hijos, según la revista Hello!: «Los mellizos no están aquí. No vienen a todos los viajes», comentó Beyoncé, que lucía un extremado vestido asimétrico en color ocre. Jay-Z hizo a Enrique una reflexión sobre la paternidad. «El mejor consejo que puedo darte: encuentra siempre algo de tiempo para ti».

Otros famosos presentes en el preestreno europeo de la nueva versión fueron el director del filme, Jon Favreau; el cineasta Guy Ritchie que llegó con su mujer, Jacqui, y sus tres hijos, además del que tuvo con Madonna; Elton John, que no se separó de su marido, David Furnish; Pharrell Williams y su mujer, y tampoco faltaron la omnipresente Rosalía ni los actores Seth Rogen, Lauren Miller y Vin Diesel.