Rosa López, preocupada por su futuro musical

No todo es subidón y likes en el difícil mundo de la música. La muy popular y muy querida Rosa López atraviesa un momento delicado. Desde que enamoró a todo un país, ganó la primera edición de Operación Triunfo y fue a Eurovisión con su Europe’s living a celebration lleva 17 años intentando encontrar su hueco en una industria, la discográfica, que ahora parece que le da la espalda.

Aunque recientemente la granadina afirmaba en un comunicado que su ruptura con Universal había sido de «mutuo acuerdo», la revista Pronto hablaba ayer directamente de despido. «Rosa ha dejado de vender discos como antes, no es rentable». Según una fuente extraoficial de la empresa, «la relación profesional no iba bien y parece ser que en la discográfica no le renovaron el contrato. Su último disco, Kairós, no ha funcionado. Y no se encuentra muy animada, no nos extrañaría que pensara en retirarse», añade.