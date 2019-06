Rihanna anuncia disco y su deseo de ser madre

Riri, la mejor embajadora que ha tenido Barbados, marca ahora con la letra p de personales varios días de su frenética agenda. Y eso, como ha revelado en una entrevista, es algo nuevo en ella. A sus 31 años, Rihanna ha anunciado que en lo profesional, por fin va a romper una sequía musical que dura ya tres años, pues su último, 'ANTI', se remonta al 2016. Y poco dada a entrar en lo personal, ha confesado sus deseos de ser madre. "Tener un hijo es lo que más deseo del mundo", ha asegurado a la revista 'Interview'. Rihanna lleva dos años saliendo con el millonario saudí Hassan Jameel y si hay planes de boda, no han trascendido.

En todo ese tiempo, la cantante de 'Umbrella' no ha parado de volcarse en su faceta de empresaria de éxito. Se ha revelado como una brillante recicladora de tendencias y se ha volcado en sus negocios en moda y complementos, con su línea de maquillaje Fenty Beauty, con sus colaboraciones con firmas como Puma y con su línea de lencería Savage x Fenty, que quiso crear para todo tipo de mujeres, tonos de piel, cuerpos y tallas. No estamos hablando de la famosa que ficha por una marca para hacer de embajadora. Hablamos de llevar las riendas del negocio. Hace unas semanas el grupo LVMH anunciaba el lanzamiento de una firma global liderada por Rihanna.

También ha probado suerte en el cine, con 'Ocean's 8'. Y el resultado de todo esto ya tiene dígitos que abruman. Tal y como sentenciaba la revista 'Forbes', Rihanna es hoy "la artista musical más rica del mundo", lo que Messi al deporte vaya. Ha engrosado una fortuna de de más de 532 millones de euros, superando los ingresos de artistas que llevan décadas sobre el escenario, por delante de Beyoncé, Céline Dion y Madonna.

Salud mental

"En los últimos dos años dice Rihanna en la entrevista a 'Interview' me he dado cuenta también de que necesitaba sacar tiempo para mí porque mi salud mental dependía de ello. Y si no eres feliz tú no vas a ser feliz haciendo las cosas que amas hacer. Parecería un trabajo rutinario más y no quiero sentir que estoy haciendo tareas rutinarias". La artista, que ha estado viviendo casi un año en Londres pasando prácticamente desapercibida, ha reservado también unas fechas para grabar lo prometido, un nuevo disco de estudio, que aún no tiene fecha de estreno, para desespero de sus fans. Y de momento, tampoco hay prevista gira alguna para el 2020.

Respeto a su relación de pareja, Rihanna, asegura: "Me metí en una nueva relación y eso es importante para mí. De la misma forma que nutro a mi negocio, también necesito nutrir esta relación". Su historia con Hassan Jameel saltó a la prensa por primera vez en junio de 2017, cuando se les fotografió durante unas vacaciones en España.

El novio de la cantante, a quien también se le relacionó con la supermodelo Naomi Campbell, pertenece a la dinastía comercial Abdul Latif Jameel, una organización familiar propietaria, entre otras muchas empresas, de los derechos en exclusiva de la distribución de la marca Toyota en Arabia Saudí, y que está valorada 1.500 millones de dólares. Una fortuna que el año pasado situó a la familia Jameel como la doceava familia árabe más rica del mundo, según la revista 'Forbes'.