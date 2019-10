El príncipe Enrique y Ed Sheeran se unen por una buena causa

El príncipe Enrique y Ed Sheeran se han unido para colaborar conjuntamente en el Día Mundial de Concienciación sobre la Salud Mental que se celebra este jueves.

En un vídeo compartido en la página de Instagram del príncipe y Meghan Markle se puede ver como el hijo de Diana de Gales y el cantante se reunen para hablar de su nueva colaboración con fines benéficos.

El 'clip' muestra al músico británico tocando al timbre de una casa en el que suena la melodía de '¡Dios salve a la reina!'. Después Enrique abre y saluda felizmente a su invitado con un "Hola, amigo". "Es como verse en el espejo", bromea Enrique mientras le da la mano a la estrella del pop. Entran junto con las cámaras y aparece un misterioso mensaje: "Mañana, 10 de octubre".

Si bien todos los seguidores se quedaron algo confundidos con la publicación, el 'hashtag' del 'post' podría dar alguna pista de lo que se traen entre manos Sheeran y Enrique. El #WMHD (World Mental Health Awareness Day), son las siglas del Día Mundial de la Salud Mental, un tema sobre el que el duque de Sussex suele trabajar para concienciar a la población. .

El vídeo, según medios británicos, fue filmado en la casa de la prima del príncipe, Eugenia de York, ya que en el fondo de la estancia hay colgada una foto de boda de la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. La nieta de la reina Isabel vive en Ivy Cottage en el Palacio de Kensington con su marido, Jack Brooksbank.

Enrique como Markle y los duques de Cambrigde han participado también en un anuncio de tres minutos, de Public Health England, la agencia del Departamento de Salud y Asistencia Social en el Reino Unido. En él aparecen junto a las actrices Gillian Anderson, Glenn Close y la chef Nadiya Hussain.

"Cuando se enteraron del proyecto, los cuatro estaban realmente interesados en participar", ha declarado una fuente real. "Es un proyecto realmente positivo, y los cuatro han estado involucrados y esperan que tenga un gran impacto". El anuncio comienza con la voz en 'off' comienza con Guillermo diciendo: "Todos conocen ese sentimiento cuando la vida se apodera de nosotros". Enrique continúa con "tu hermano, tu madre, tu amigo, tu colega, tu vecino", y agrega que los pacientes a menudo sienten que no pueden hacer nada al respecto. "Hay cosas que podemos hacer", añade Markle. "A partir de hoy, hay una nueva forma de ayudar a cambiar las cosas. 'Every Mind Matters' le mostrará formas simples de cuidar su salud mental ". Luego, Catalina, quien diseñó la exitosa iniciativa de salud mental 'Heads Together' de la realeza, añade: “Te ayudará a comenzar un plan gratuito pensado para ayudarte a lidiar con el estrés, mejorar tu estado de ánimo, mejorar tu sueño y sentir que tienes el control", concluye.