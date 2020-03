Primer álbum de Maya Hawke

Cada vez son más los actores de Stranger Things que ponen a prueba su talento musical. Siguiendo los pasos de Finn Wolfard, Mike en la ficción; Joe Keery, que encarna a Steve Harrington, y Millie Bobby Brown, que demostró su arte versionando a Amy Winehouse, Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, que alcanzó la popularidad por su papel de Robin Buckey en la tercera temporada de la serie, publicará Blush, su disco debut el próximo mes de junio.

Sin embargo, no es la primera canción que saca la actriz, pues el año pasado pudimos escucharla en To love a boy y en Stay Open, composiciones que forman parte de la lista de canciones definitivas de Blush, un disco de estudio que se presentará con un primer sencillo y un vídeo. Maya ha contado con la colaboración de Jesse Harris (ganador de varios Grammy) en la composición musical y de Amanda Kramer, en la dirección del videoclip. «Publicar este álbum viene de un deseo loco, si no patológico, de compartir esa felicidad con el resto del mundo», dijo la intérprete.