Pirelli saca a pasear a sus julietas

Hace algunos años que el calendario Pirelli dejó atrás los desnudos, mucho antes de la era del MeToo, para buscar nuevos retos. En la 47ª edición del almanaque, presentada esta semana en Verona (Italia) con Whoopi Goldberg de invitada, el cometido era captar de nuevo un intangible: la belleza y el amor en la esencia del personaje de Julieta, una revisión del drama shakespeariano por antonomasia. El resultado son una serie de retratos de Paolo Roversi, el primer fotógrafo italiano en la historia del calendario.

Roversi ha ambientado su proyecto entre Verona, la patria de Julieta, y París, la ciudad donde vive desde hace más de cuarenta años.

Looking for Juliet muestra a las actrices Emma Watson, Kristen Stewart, Yara Shahidi, Claire Foy, Mia Goth e Indya Moore, las cantantes Chris Lee y Rosalía y la artista Stella Roversi, hija del fotógrafo.

Sobre «la idea transformadora del amor», el proyecto se compone de un libro similar a un libreto de ópera, con 132 páginas con el calendario anual en portada, fragmentos sacados de la obra de Shakespeare y 58 fotografías en color y en blanco y negro. Además, y por primera vez, el calendario Pirelli va acompañado de un cortometraje de 18 minutos en el que Roversi entrevista a las candidatas para el papel de Julieta. Una a una, las mujeres pasan por su lente, primero sin maquillaje ni vestuario, para mostrar su lado más íntimo y hablar de cómo imaginan a Julieta, y después con la vestimenta propia de la heroína de Shakespeare.

En el interior del calendario se encuentra el dibujo de un firmamento «que representa el universo y contiene y envuelve idealmente la historia de Julieta, haciéndola eterna», aseguró la firma en una nota de prensa.

En la contraportada brillan unas letras doradas con las fechas evidenciadas del nacimiento de Julieta, de su encuentro con Romeo, de sus esponsales y de su muerte. A ellas se añaden las fechas de nacimiento de las protagonistas del calendario, cuyos nombres están esparcidos por el interior de la cubierta.

La producción del calendario es muy limitada y no está a la venta. El año pasado solo se destinaron 300 ejemplares para España y Portugal. La firma de neumáticos lo regala a una selección de sus clientes, así como a colaboradores de la marca. Por eso es complicado hacerse con algún ejemplar. Pero no del todo imposible. Solo hay que esperar a que algún particular decida ponerlo a la venta en internet.