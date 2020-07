Pilar Rubio y Sergio Ramos, papás de su cuarto hijo, Máximo Adriano

Pilar Rubio y Sergio Ramos han aumentado la familia este domingo. La pareja ha anunciado el nacimiento de su cuarto hijo, al que han puesto el nombre de Máximo Adriano.

Ambos han compartido la feliz noticia con sus seguidores de redes sociales. Pilar Rubio lo ha hecho con este mensaje: "Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano. Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg. Gracias por estar siempre, @sergioramos. Te quiero! ???? Immensely happy to be able to introduce you to Máximo Adriano.He was born at 6:56PM and weighed 3.270 kg. Thanks for always being there for me, #SergioRamos. I love you!"

Por su parte, el capitán del Real Madrid ha escrito un mensaje similar al de su pareja, apuntando que "mamá y bebé están perfectos".

Mamá y bebé están perfectos. @PilarRubio_, siempre orgulloso de ti, mi vida.

Se trata del cuarto hijo para la pareja que ya tiene otros tres varones, Sergio (nacido en 2014), Marco (2015) y Alejandro (2018).