La pesadilla de Eugenia

Fue en el programa Planeta Calleja y casi sin querer donde Eugenia Martínez de Irujo habló de la dura relación que tuvo de niña con el segundo marido de su madre, Jesús Aguirre, fallecido en el 2001 a causa de un cáncer de laringe, algo que nunca había contado en público y que lleva la revista Rumore a su portada esta semana con el título Jesús Aguirre. Destapamos su lado más turbio. La publicación recuerda las palabras de la duquesa de Montoro: «No me gustaría abrir ese melón, pero Aguirre fue pésimo para nosotros. Era muy culto, pero cero humano. Me dijo cosas a los 11 años que las tengo guardadas. Lloré mucho», confesó la aristócrata sobre el que fue duque consorte de Alba. «Esa unión con mi madre fue nefasta para nosotros», añadió.

La misma opinión tiene su hermano Cayetano. «Por supuesto que ratifico lo que ha dicho mi hermana al cien por cien, no tiene vuelta de hoja. Fue nefasto, una cosa durísima y tremenda para todos. Fue una época terrible para nosotros y mi hermana lo pasó muy mal. Jesús llegó después de la muerte de mi padre y me dijo que yo estaba bajo su mando, y de eso nada», ha explicado en Semana. El jinete mandaba además un mensaje para los que no creen esta otra cara de su padrastro: «Lo que ha ocurrido dentro de estos muros solo lo sabemos nosotros. Sabe más un tonto dentro que un listo fuera».

También Fernando Martínez de Irujo ha recordado en el portal Vanitatis: «Jesús era un hombre muy retorcido y nosotros teníamos poco que hacer porque mi madre siempre le apoyaba si nos quejábamos, con lo cual prefería mantenerme al margen. Una actitud diferente a las de mis hermanos pequeños. Sobre todo Cayetano, que con él fue muy duro».

Al margen de esto, casi todos los que conocen a la familia reconocen el mérito del segundo marido de Cayetana en dar orden y sentido a la Fundación Casa de Alba.

