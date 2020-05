Pe: «Las drogas no me han interesado nunca»

Tras celebrar este martes su cuadragésimo sexto cumpleaños en casa junto a su marido Javier Bardem y sus dos hijos, Leo, de 9 años y Luna, de 6, Penélope Cruz concedió una entrevista a Red Magazine donde habla sobre su vida y de sus hábitos para sentirse bien.

«Nunca me han interesado las drogas, el alcohol o las fiestas. Fui a la fiesta de los Oscar y fue genial. Vi a muchos amigos (Renée Zellweger, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio y algunas Kardashian). Muchos de ellos me dijeron: ¡Guau, no puedo creer que sean las dos de la mañana y todavía estés aquí! No me gusta, es algo que hago una vez cada dos años», explica la actriz española en la citada revista.

La protagonista de Dolor y Gloria (2019) deja claro que una de las cosas que más le gusta hacer es quedarse en casa con su marido y sus hijos. Ser madre es lo que le hace realmente feliz, aunque hay ciertos aspectos de la maternidad que no le dejan de sorprender. «Es como una revolución dentro de ti, muy animal, y es que el mundo entero se ve diferente. No vuelves a pensar en ti mismo, y creo que eso es algo muy bueno», detalla.

EL RETO / Sin embargo, en la citada entrevista, la madrileña admite que le cuesta encontrar tiempo para sí misma. De hecho, relata que esta cuestión es uno de los retos a los que ha de hacer frente. «Tengo que seguir recordándome a mí misma que también debo crear tiempo para mí. No es algo que me salga, tiendo a hacer lo contrario, pero estoy trabajando en ello». Algo fundamental para ella es descansar y dormir bien. «Necesito dormir más de siete horas diarias para estar de buen humor y sentirme bien».

La importancia del sueño para la actriz va más allá e incluso lo antepone a las actividades de ocio nocturnas, como desvela al medio británico. «¿Ir a cenar o ir a la cama? Si salgo, ¿cómo me sentiré mañana? El sueño siempre gana. Prefiero priorizar el resto para poder concentrarme y ser fuerte», relata.

No solo cuida su higiene del sueño. Además, para Pe, sentirse bien consigo misma no es una cuestión de verse guapa: «No se trata de arreglarse el cabello y el maquillaje», afirma. «Se trata de estar sano, fuerte, sentirse alimentado y darle a al cuerpo y la mente lo que necesita». Hábitos saludables fundamentales para su bienestar, según su entender. «Si no tengo estas cosas cubiertas, es difícil para mí sentirme centrada. Para mí es muy importante comer bien y sano», apostilla la actriz.

La entrevista sirvió también a la protagonista de Jamón, jamón (1992) para hacer un repaso de sus rutinas de ejercicio. Así, relata que, además de trabajar con un entrenador, se ejercita con las pesas y realiza circuitos.

Por último, desvela algunos de sus trucos de belleza. Por ejemplo, cuenta que se aplica tratamientos faciales y masajes. Además, la entrevista le da pie para recomendar productos de esta índole –alguno de la marca Lancôme, de la que es embajadora– y de higiene personal. «Me gusta asegurarme de que todo lo que uso en mis hijos sea orgánico», destaca.

En su discurso en el Festival de San Sebastián, el pasado mes de septiembre, la intérprete confesó que había cumplido dos de sus grandes sueños en la vida: «Convertirme en madre y dedicarme a mi pasión, la interpretación», y añadió: «Gracias a mis dos preciosos hijos y al compañero de viaje más maravilloso que se puede tener y él, sí, también estaba incluido en mis sueños», concluyó.