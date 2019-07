Paul McCartney debutará en un musical con '¡Qué bello es vivir!'

El 'exbeatle' Paul McCartney trabaja en su primer musical, una adaptación de la película '¡Qué bello es vivir!', de Frank Capra, que será puesto en escena a finales del 2020, informó este jueves el productor de la obra.

El músico británico, de 77 años, quiere dar vida a un clásico del cine, cuyo título original es 'It's a Wonderful Life', que fue dirigida y producida en 1946 por Capra. El antiguo integrante del cuarteto de Liverpool está trabajando con el productor de teatro Bill Kenwright y con el dramaturgo Lee Hall, responsable de la letra.

SUEÑOS HECHOS REALIDAD

McCartney señaló que esta idea partió de Kenwright cuándo éste le preguntó a través de un correo electrónico hace tres años. "Escribir un musical no es algo que alguna vez realmente me había atraído. Bill y yo nos reunimos con Lee Hall y tuvimos una charla y me encontré pensando que esto podía ser interesante y divertido", contó el 'exbeatle' en unas declaraciones divulgadas este jueves.

El filme original, considerado un clásico del cine de EE.UU., cuenta la historia del personaje George Bailey (James Stewart), un hombre que ha renunciado a sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad y su generosidad, pero su propósito de suicidarse en Nochebuena provoca la intervención de un ángel.

Kenwright declaró a los medios que trabajar con el músico británico para este musical ha sido un "sueño hecho realidad". Desde que empezaron a esbozar el proyecto, Kenwright dijo que pudo apreciar el talento de McCartney para la melodía y agregó: "Es un musical de teatro, pero es siempre McCartney".

EL AUTOR DE 'BILLY ELLIOT'

Por su parte, Hall, conocido por escribir el film 'Billy Elliot', admitió que se trata de un "privilegio" poder trabajar con McCartney. "El ingenio de Paul, su honestidad emocional y su brillantez melódica dan una nueva profundidad y aliento a una historia clásica. Me siento como si un ángel me estuviera cuidando", agregó.

La película original ha sido reconocida por el Instituto Americano del Cine como uno de los cien mejores filmes realizados en la historia.