Robert Pattinson será el nuevo Batman. Según ha informado la revistaVariety, Warner Bros está negociando con el protagonista de la saga Crepúsculo para que releve a Ben Affleck en la piel del murciélago, en la nueva película del superhéroe dirigida por Matt Reeves, que llegará a los cines en junio del 2021.

Según la publicación especializada en cine, la confirmación de la productora puede llegar próximamente, cuando se cierren los últimos flecos.

Pattinson es uno de los actores que más trabaja últimamente, sobre todo en el circuito indie, algo que podría cambiar si acaba vistiéndose de murciélago en la nueva entrega de Batman, un auténtico blockbusters. El actor Nicholas Hoult (Tolkien, Mad Max: Furia en la carretera) ha estado también en mente de los directivos del estudio, pero al parecer Pattinson ha acabado por decantar la balanza.

EL SEGUNDO MÁS JOVEN

Si finalmente es Pattinson, de 33 años, será el segundo Batman más joven del cine (Christian Bale teía 31 cuando encarnó al personaje oscuro en Batman Begins, en el 2005).

Reeves, el cineasta detrás de las últimas dos secuelas de El planeta de los simios, está reescribiendo el guión del filme, borrando el trabajo anterior de Ben Affleck, que ya está desligado del todo el mundo DC.

Warner Bros confía en que Reeves haga volar alto de nuevo al superhéroe, después de las decepciones de Batman v Superman y Justice League. El rodaje del nuevo Batman podría comenzar de este mismo año o a principios del 2020.

Por su parte, Pattinson está a punto de rodar otra película de la Warner dirigida por Christopher Nolan (Origen, Interstellar), coprotagonizada por John David Washington, prevista para estrenarse el 17 de julio del 2020. Este año tiene previsto estrenar cuatro trabajos: High life, The Lighthouse, que se proyecta estos días en el Festival de Cannes, The King para Netflix y Waiting for the Barbarians.

En Twitter no ha caído bien la noticia, y mucho critican la elección de Pattinson para el papel del caballero oscuro:

