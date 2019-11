Pataky: «Me quedo a vivir en Australia»

Elsa Pataky ha hecho una escapada a Madrid para cumplir con la promoción navideña de Women’s Secret, pasar por El hormiguero, lucir transparencias y melena rubia y de paso hablar también de su libro saludable, que ha titulado Strong (Fuerte) y que contiene una serie de consejos que dan flojera, como lo de ayunar 16 horas como hace ella.

«No soy médico y no tengo que decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero es mi método antiedad. En Australia ceno temprano y a partir de las siete no tomo nada hasta el día siguiente a las once. Puedes tomar agua, café, té... Sin leche, sin azúcar, sin sacarina. Yo acabo llevando a los niños al cole sin comer nada, aguanto una hora más y luego voy con las amigas a desayunar». «Por favor, ni lo intenten», se han apresurado a indicar algunos dietistas y nutricionistas estos días.

A sus 43 años, la actriz madrileña está más que aclimatada a su vida en las antípodas. Después de seis años en Australia está más feliz que un koala entre el bambú, no hay que echar más un vistazo a su Instagram. Allí ha descubierto la conexión con la naturaleza, tanto que no le hablen de cambio climático que araña. «Se te ponen los pelos de punta cuando ves que la gente y los gobiernos niegan el cambio climático. Tenemos que hacer lo que podamos, incluso cambios radicales en nuestra vida», ha explicado Pataky.

Al otro lado del mundo ha creado una familia con su esposo, Chris Hemsworth, de 36 años, sus tres hijos –India, de 7 años y los gemenos Sasha y Tristán, de 5– y parte de su familia. «No hay vuelta atrás. Me quedo a vivir en Australia. Me he adaptado a ese tipo de vida y me encanta. Me gusta venir a España, pasar los veranos aquí, pero no podría vivir en una ciudad», asegura. Las navidades las pasará allí, en la playa, a más de 30 grados. Su madre pasa temporadas con ella y su hermano también está por allá.

Los Hemsworth-Pataky viven en Byron Bay, un pueblo costero. «Un lugar maravilloso donde te das cuenta que conectas con tus hijos, con tu pareja y tus amigos de otra forma. Sin prisas, sin agenda, sin planes, sin lujos. Solo playas, conchas, surf y juegos alrededor de las hogueras. Me siento afortunada». Allí se han construido una casa, una enorme mansión a unos metros de la playa, valorada en 18 millones de euros, menos de lo que ha cobrado Chris por cualquiera de las pelis en las que saca pecho haciendo de Thor.

«No es una casa ni mucho menos más grande que la que teníamos en Los Ángeles», ha precisado ella, algo molesta de algunos titulares malintencionados, como los que comparaban la mansión con un centro comercial. Allí se refugió unos días, su cuñado Liam tras la ruptura de este verano con Miley Cyrus.

Pataky también ha salido en su defensa. «Me dice todo el rato que le encuentre una chica española. Después de una relación a la que has dedicado 10 años, pues está chafado. Pero lo lleva bien, es un chico fuerte. Creo que se merecía mucho más».

STRONG / El objetivo del libro (de momento, solo disponible en inglés) es lograr «una mente libre de problemas a través de ejercicios de meditación y consejos para buscar el equilibrio entre cuerpo y mente». Pataky da cuenta de sus tablas de ejercicios de alta intensidad, pensadas para hacer en casa sin necesidad de ir al gimnasio.

Pataky quiere ser una referencia del mundo fitness. Hace cinco años lanzó Intensidad Max, en el que presentaba «un plan de ejercicios y nutrición para sacar la mejor versión de cada uno en 90 días», junto al preparador físico Fernando Sartorius. Tres años después, publicaba la segunda parte, Desafío Max. Pero es que además, a medias con su atlético, fornido y amadísimo marido, Elsa ha creado una aplicación con recetas, entrenamientos y sesiones de mindfitness, llamada Centr.