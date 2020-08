Paris Jackson, sexualidad sin tapujos

No está resultando especialmente plácida la vida emocional de París Jackson, la hija de 22 años de Michael Jackson, desde que a la edad de 11 años perdió a su padre por un paro cardiorespiratorio provocado por una intoxicación del anestésico propofol, y todo el revuelo mediático y social que provocó la muerte del rey del pop.

A su depresión, adicciones e intentos de suicidos de estos años, ahora Paris ha sumado un nuevo tropiezo del corazón. Hace unos días anunciaba la ruptura con su actual al novio, el músico Grabiel Gleen, al tiempo que estrenaba en Facebook Watch, 'Sin filtros' una docuserie en la que la joven habla abiertamente sobre su sexualidad y de las consecuencias emocionales de la muerte de su padre. Gabriel también está metido en el proyecto.

La relación con Gabriel ha durado unos dos años, en los que ambos compartieron vida y proyecto musical con la creación de The Soundflowers, un duó de música folk intimista, de sonidos acústicos y aires hipis, que ha resultado de escaso recorrido. Es un poco de esto y un poco de eso. No hay géneros, decía la joven pareja en su debut en Los Ángeles en abril del 2019 y al que asistieron su madre, Debbie Rowe (que finalmente ha reconocido que ella y su hemano no son hijos biológico de Michael Jackson), su padrino, Macaulay Culkin y su hermano Prince.

Ver esta publicación en Instagram thank you @lia.jackson.10485 ! 🎼🌻♥️ Una publicación compartida de The Soundflowers (@thesoundflowers) el 19 Sep, 2019 a las 6:45 PDT

Una ruptura que no le será difícil de superar por lo muy enamorada que se declaraba de Gabriel en Instagram hace unos meses con fotos de su chicho y frases como "Mi muso, mi vicio, el amor de mi vida". Aunque tal vez le resulte un poco más fácil de llevar que el choque que le produjo la emisión del documental 'Leaving Neverland' (HBO) en el que dos hombres acusan a Michael Jacson de abusar sexualmente repetidamente de ellos cuando eran niños. Fue en aquella época en la que Paris fue ingresada en hospital bajo los rumores de intento de suicidio.

Con la ruptura con Gabriel y el estreno de 'Sin filtros', parece que Paris quiere pasar página del pasado y afrontar en solitario su carrera musical, fomentar la de actriz y hacer expiación y catarsis pública de sus emociones, sentimientos y reconocerse en una nueva sexualidad.

Sexualidad sin etiquetas

No siento que haya una etiqueta que se ajuste a mi sexualidad, afirma la joven en el documental y añade que, aunque ha tenido relaciones con hombres y mujeres, no se reconoce como bisexual ya que el género de la persona de quien se enamora le es es indiferente. Para mí no tiene nada que ver con lo que hay en tus pantalones. He salido con un hombre que tenía una vagina, confiesa. También reconoce que siempre ha pensado que tarde o temprano terminaría casándome con una mujer, básicamente porque en su historial amoroso hay más mujeres que hombres.

Paris Jackson también aborda en 'Sin filtros' lo que supuso para ella la muerte de su padre y cómo la dramática situación le provoco una profunda depresión, a caer en la adicción a las drogras que la llevarón a un centro de rehabilitación con solo 15 años y a un intento de suicidio, algo que la misma protagonista desmintió en su día. Sí, intenté suicidarme varias veces. No podía soportarlo más... Estos 11 años han sido un infierno, porque la gente ha encontrado jodidamente entretenido arruinar mi vida. No quiero seguir siendo esclava de mi dolor, se sincera en la docuserie .

Estreno de 'Habit'

De momento, parece que los pasos de la modelo, cantante y actriz van ha centrarse en el mundo de la interpretación, donde debutó en el 2018 de la mano de Charlize Theron en la película 'Gringo'. Ahora tiene pendiente el estreno de Habit, filme dirigida por Janelle Shirtcliff, y en el que Paris interpreta, junto a Bella Thorne y Gavin Rossdale, a Jesucristo. Una cinta, que aunque no se ha visto todavía, ya está siendo boicoteada por grupos integristas cristianos que la califican de basura cristianofóbica.