Pajares no se jubila

Ha estado el último año paseando el texto y al final se lo ha publicado la editorial Almuzara, la que dirige el exministro Manuel Pimentel. Andrés Pajares, a sus 79 años, presentó ayer en el hotel Wellington de Madrid el libro en el que repasa su amplia carrera profesional. Lo ha titulado Mis memorias… antes de que se me olviden. El humor, siempre por delante, aunque no diga ni una palabra de su vida familiar, complicada y exhibida en revistas y platós. «Ya han hablado otros por mí, y me han tratado mal», decía recientemente.

La presentación tuvo tono jocoso, normal con Josema Yuste, Millán Salcedo, Santiago Segura, Pedro Ruiz, Enrique Cerezo–que tiene los derechos de muchas de las películas de Pajares– y Javier Gutiérrez, que lo definió como «el último dinosaurio de una especie en vías de extinción». También estuvo su hijo Andrés Burguera, con el que parece que ha hecho las paces. «Eso está superado por mi parte. Mi padre es mi única familia, no tengo una madre, le quiero mucho, le deseo que viva muchísimos años y le vaya fenomenal con el libro y que la gente reconozca su trabajo». Y Juana Gil, que acompaña a Pajares desde hace unos años. «Me ha tocado la lotería con esta mujer», reconoce él. La gran ausente fue su hija Mari Cielo Pajares, actriz y cineasta. Entre la audiencia, viejos conocidos como Norma Duval, Eloy Arenas, Florentino Fernández, Arturo Valls, Antonio Resines, Andoni Ferreño, Emma Ozores, Óscar Ladoire, Fernando Colomo y Pablo Carbonell.

«Yo no me voy a jubilar nunca, si paro me aburro», aseguraba el veterano actor madrileño, que sigue dándole vueltas a un regreso a los escenarios pese a tener la espalda «cosida a clavos». En el libro recuerda que debutó con 9 años en la cadena SER, entonces Radio Madrid, en un concurso infantil de humor en el que ganó 25 pesetas con un monólogo.

Pajares ha tocado todos los palos: circo, teatro, cine, música, series. «Cuento anécdotas por las que la gente siempre me pregunta. Así que las dejo por escrito y no tengo que repetirlas». Personaje indispensable en la historia del cine español, rememora los rodajes de las nueve películas que hizo a las órdenes de Mariano Ozores junto con Fernando Esteso en los años 70 y 80, auténticos éxitos de taquilla. Hablamos de Los bingueros (1979), Los liantes (1981) o La Lola nos lleva al huerto (1984), ejemplos destacados del destape. También recuerda que ha trabajado «con lo mejorcito del cine español del siglo XX», con directores como Carlos Saura (¡Ay Carmela!, cinta que marcó su trayectoria y con la que ganó el Goya a mejor actor en 1990), José Luis Garci (Tiovivo c.1950, en el 2004), Luis García Berlanga (Moros y cristianos, 1987) e Imanol Uribe (Bwana, 1996).