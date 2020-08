El padre de Meghan Markle amenza a su hija con ir a los tribunales

Ni el mes de agosto, mes de relax vacacional por excelencia, da tregua al príncipe Enrique y a Meghan Markle. Los duques De Sussex vuelven a estar en el ojo del huracán mediático una vez más. Esta ocasión, es el padre de Meghan, Tomas Markle, el que ha saltado a lapPrimera línea de los tabloides británicos tras anunciar su intención de llevar hasta las últimas consecuencias su deseo de poder ver a su nieto Archie.

Así lo ha revelado el hermano de la princesa, según el diario británico 'The Mirror. "Él ya no confía en ella y no quiere volver a verla después de todas las mentiras, manipulaciones y engaños que ha llevado a cabo en los últimos tiempos", explica el joven, que también hace hincapié en que la exactriz no felicitó a su padre por su último cumpleaños.

Por eso motivo, Thomas ha decidido emprender acciones legales para que se le reconozca su derecho de visitar a su nieto, ya que quiere formar de la vida del bebé. Después del nacimiento de Archie, Thomas Markle volvió a criticar a su hija y a reclamarle que le dejara ser parte de la vida de su nieto. Ahora, 14 meses después, el padre de la exactriz quiere dar un paso más y ha amenazado de llevar el caso a los tribunales.

"Él va a luchar e irá dónde sea necesario para poder ver a Archie. Harry y Meghan no son los únicos que pueden ir a los tribunales. A mi padre le encantaría poder abrazar de una vez al pequeño", ha asegurado Thomas Markle Jr. Además, ha dejado constancia de que su padre quiere ser un hombre feliz cuando muera y solo podrá conseguirlo si ve al bisnieto de la reina de Inglaterra.

El libro que lo convulsionará todo

Todo esto sucede a las puertas de la inminente publicación (11 de agosto) de 'Finding Freedom' ('Buscando la libertad'), el libro que supuestamente pretende contar toda la verdad sobre la convulsa relación de los duques de Sussex con la Casa Real británica.

Su autores, Omid Scobie y Carolyn Durand, ya han desvelado algunos de las primicias del libro que pronete agitar los cimientos reales. Según su autores, la salida de la familia real de Harry y Meghan fue motivada, entre otras razones, por las tensiones que se habían generado dentro de la institución y los crecientes celos de la pareja hacia los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Se avecinan nuevas tormentas de verano en el horizonte de la ya convulsa monarquía británica.